Необходимо обращать внимание на маркировку, форму и размеры рюкзака.

Роспотребнадзор дал советы по выбору школьного рюкзака. Список рекомендаций опубликован на официальном сайте ведомства.

В первую очередь при покупке портфеля стоит обращать внимание на маркировку. Она должна содержать информацию о возрасте ребенка, который может носить эту вещь. Вес рюкзака без учебников не должен превышать 700 г для учеников начальной школы и не более килограмма для учащихся среднего и старшего звена.

Рюкзаки для детей младшего возраста должны иметь формоустойчивую спинку. Она обеспечит полное прилегание к спине и равномерное распределение веса. Ширина портфеля не должна быть больше плеч ребенка. Приемлемая высота — 30-36 см, ширина — 6-10 см, длина лямок — 60-70 см, их ширина — 3,504 см.

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