Роспотребнадзор забраковал питание детей во многих петербургских школах и садах

Недобросовестным поставщикам ведомство вынесло штрафов на общую сумму 16 млн рублей.

Петербургское Управление Роспотребнадзора отчиталось о работе по контролю за условиями воспитания и обучения детей. За минувший учебный год сотрудники ведомства проверили 464 учебных учреждений. В частности, были осмотрены условия приготовления блюд на пищеблоках и взяты пробы продовольственного сырья. Итоги оказались неутешительными: за существенный список нарушений организаторы питания получили штрафы на общую сумму около 16 миллионов рублей.

Среди основных отступлений от норм инспекторы выделили несоблюдение СанПиН при приготовлении еды, а также использование для детского питания некачественного сырья. По информации ведомства, большая часть штрафов выписана за использование сомнительной несертифицированной продукции, нарушение условий хранения, несоблюдение технологии приготовления блюд и антисанитарию.

Так, в школе №291 Красносельского района из-за нарушения кратности санитарных обработок на пищеблоке поселились тараканы. Насекомые распространились по всему зданию, и в том числе попадали в тарелки с едой. В детском саду №30 в том же районе была обнаружена партия испорченного творога. Позже прокуратура установила, что компания "СПб Спец Строй" также поставляла фальсификат молочной продукции и на пищеблоки школ №200 и №252. Выяснилось, что у данного оператора даже не было своего штата поваров и необходимого оборудования. Нарушителя оштрафовали на 150 тысяч рублей.

В начале года в школе №138 Калининского района сотрудник пищеблока через продукты заразил норовирусной инфекцией 5 детей, а в детском саду №53 Роспотребнадзор обнаружил кишечную палочку. По факту заболевания 21 ребенка была проведена внеплановая проверка продукции Комбината социального питания "Охта". Крупнейший в регионе оператор поставлял еду в полторы сотни образовательных учреждений Красногвардейского и Центрального районов.

Об ужасной организации социального питания петербуржцы говорят уже не первый год. Многочисленные жалобы на регулярные массовые отравления и вспышки кишечных инфекций в учебных учреждениях подтолкнули надзорные органы к активным действиям. Было выяснено, что многие городские поставщики ведут "нечестную игру" на рынке питания. В конце прошлого года сотрудники УФАС по Петербургу раскрыли сразу два крупных картеля, куда входили 7 компаний. Вступив в сговор, фирмы выиграли несколько контрактов на поставку питания на общую сумму 110 млн рублей. Неизвестно, сколько в городе еще подобных недобросовестных поставщиков, из-за которых качество детского питания остается на крайне низком уровне.

Работа в данном направлении пока сводится к выявлению уже совершенных нарушений. Комплексных мер по повышению качества или профилактике нарушений практически не предпринимается. Не так давно была открыта горячая линия по вопросам организации дополнительного питания в школах через вендинговые аппараты. Но стоит отметить, что большинство диетологов и педиатров с подозрением относятся к этой продукции, считая её вредной для детей. Уже была озвучена идея о запрете таких торговых автоматов в школах, но до сих пор никаких окончательных решений принято не было.

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