Джен Псаки рассказала о том, что расследование продолжается.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США пока не установили причины "гаванского синдрома". Такое заявление чиновница сделала во время брифинга с журналистами в Вашингтоне. Она прокомментировала подписание президентом Джо Байденом законопроекта, который предусматривает выделение финансовых средств (помощи) пострадавшим сотрудникам американских ведомств, у которых, по версии властей, был зафиксирован этот диагноз.

Важно также знать и понимать, что мы, конечно, решительно настроены на то, чтобы как можно скорее добраться до истины в плане установления причин этих инцидентов, на выяснение того, кто несет за них ответственность. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

В США заметили, что продолжается расследование обстоятельств "гаванского синдрома" представителями спецслужб. Ведутся масштабные мероприятия по выявлению потенциальных причин и определяется спектр гипотез. Пока что американцы не знают, кто может нести ответственность за ухудшение состояния здоровья их дипломатических сотрудников и государственных служащих за границей.

Псаки рассказала, как Байден не позволил Трампу укрыть важные документы.

Фото и видео: YouTube / The White House