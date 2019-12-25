Джалина Портер отреагировала на отправку из Сербии американского госслужащего.

Госдеп: США активно изучают все предполагаемые случаи "гаванского синдрома" у госслужащих. На регулярном брифинге с журналистами заместитель главы пресс-службы американского внешнеполитического ведомства рассказала о расследовании в отношении "аномальных инцидентов", произошедших со здоровьем граждан. Чиновницу попросили прокомментировать материал издания The Wall Street Journal. В нем говорится о том, что ЦРУ отзывает из Сербии сотрудника, у которого проявились неврологические симптомы. В прессе считают их схожими с "гаванским синдромом".

Госдепартамент относится к этому крайне серьезно. Мы делаем все возможное, чтобы гарантировать, что наши сотрудники, сообщившие о любом из этих происшествий, получали немедленное и соответствующее внимание и уход. Джалина Портер, замглавы Госдепа США

Напомним, что администрация Дональда Трампа полагала, что из-за внешнего воздействия с ноября 2016 года в Гаване пострадали более 40 американских дипломатов. Ответственность за произошедшее власти возложили на руководство Кубы. С сентября 2017 года домой были отправлены 60% сотрудников посольства в Гаване.

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