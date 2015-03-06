Псаки рассказала, как Байден не позволил Трампу укрыть важные документы

Экс-президент СШа пытался воспользоваться правовой отсылкой, чтобы документы не попали законодателям.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки рассказала, как американский президент Джо Байден не позволил своему предшественнику Дональду Трампу укрыть важные документы. На регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне чиновница объяснила, чем глава государства занимался в день атаки на Капитолий (6 января 2021 года).

Президент дал ясно понять, что это важно и для народа, и для Конгресса полностью понимать, что случилось в тот день, чтобы предотвратить повторение тех событий. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Псаки заявила прессе, что администрация президента Байдена активно сотрудничает в рамках ведущегося расследования. Работа ведется, в частности, специальной комиссией Конгресса Сената США. В Белом доме напомнили, что Трамп пытался прибегнуть к правовой отсылке, по которой документы не должны были попасть в комиссию законодательного органа. Однако Вашингтон уверен, что в данном случае эта поправка не применима.

Напомним, что 6 января толпа сторонников Дональда Трампа взяла здание конгресса штурмом. Из-за этого в стране задержалось утверждение результатов президентских выборов. Жертвами трагедии стали несколько человек. Палата представителей вынесла Трампу из-за произошедшего импичмент. Сенат оправдал Трампа голосами однопартийцев-республиканцев.

Псаки ответила на вопрос о встрече Байдена с Си Цзиньпином.

Фото и видео: YouTube / The White House

