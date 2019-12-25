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Псаки ответила на вопрос о встрече Байдена с Си Цзиньпином
Сегодня, 8:06
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Псаки ответила на вопрос о встрече Байдена с Си Цзиньпином

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В Белом доме рассказали о подготовке к виртуальному саммиту США-Китай.

Официальный представитель администрации Джо Байдена Джен Псаки ответила на вопрос о встрече американского президента с китайским председателем Си Цзиньпином. На регулярном брифинге в Вашингтоне чиновница заметила, что детали мероприятия пока что не согласованы сторонами, прорабатывается формат встречи лидеров двух стран.

Мы по-прежнему прорабатываем вопрос о том, как это будет происходить, когда, и, конечно же, окончательные детали контактов.

Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Чиновница уточнила, что США уделяют большое внимание всем контактам на высоком уровне. В частности, это касается и Пекина. Вашингтон и далее намерен поддерживать связь с КНР в будущем. Не исключено, что виртуальный саммит с участием Си Цзиньпина и Джо Байдена будет проведен до конца 2021 года.

Белый дом отрицает, что Байден был не в курсе недовольства Франции из-за AUUKUS.

Фото: Белый дом

Теги: белый дом, виртуальный саммит, джен псаки, китай, си цзиньпин
Категории: Тема дня, Мировые новости, Лента новостей,

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