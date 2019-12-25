Белый дом отрицает, что Байден был не в курсе недовольства Франции из-за AUUKUS

Джен Псаки отреагировала на слова спецпредставителя по климату Джона Керри.

Белый дом отрицает слова специального представителя по климатическим вопросам Джона Керри, что Джо Байден был не в курсе недовольства Франции из-за AUUKUS. Об этом на регулярном брифинге с журналистами рассказала официальный представитель администрации американского президента Джен Псаки уточнила, что политик знал о негативном отношении Парижа из-за формирования нового оборонного партнерства между США, Великобританией и Австралией.

Напомним, что Керри в комментариях французскому телеканалу BFM сообщил, что Байден не знал о реакции Парижа. Псаки уверена, что американца журналисты неправильно поняли.

Конечно же, он был в курсе того, что президент Франции был недоволен сделкой с австралийцами. Я советую вам спросить непосредственно Джона Керри относительно контекста, в котором были сделаны его комментарии. Это абсолютно точно не то, что он намеревался сказать. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

В Вашингтоне рассказали, что Керри объяснял президенту США чем именно недовольна французская сторона и как можно решить этот конфликт.

США поддерживают восстановление линий связи между КНДР и Южной Кореей.

Фото: Белый дом