  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
США поделились данными о состоянии Путина после госпитализации Пескова
Сегодня, 7:29
4963
lesjasap

США поделились данными о состоянии Путина после госпитализации Пескова

0 0

В Вашингтоне не сомневаются, что президент РФ чувствует себя хорошо.

США поделились данными о состоянии Путина после госпитализации Пескова. Об этом в социальных сетях рассказал журналист по имени Стив Холланд. Он написал соответствующий пост в Twitter. В нем американец раскрыл имеющиеся у США сведения о состоянии самочувствия президента РФ Владимира Путина. Это произошло после того, как в СМИ появилась информация о госпитализации пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Стив Холланд заметил, что Владимир путин был здоров и находился в хорошем расположении духа, когда общался по телефону с лидером США Дональдом Трампом. Политики разговаривали друг с другом на прошлой неделе. Журналист отмечает, что с того момента у Вашингтона нет причин подозревать ухудшение состояния здоровья главы РФ.

Напомним, что 12 мая стало известно о заражении Дмитрия Пескова и его жены Татьяны Навки коронавирусом.  Представитель Кремля напомнил, что в последний раз контактировал с президентом России больше месяца назад.

Врачи рассказали о состоянии здоровья премьер-министра РФ Мишустина.

Теги: владимир путин, дмитрий песков, сша
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Анатолий Викторович
Сегодня 8:55

Цифровая антенна  позволит вам наслаждаться любимыми каналов эфирного цифрового телевидения. забыв о расходах. Вы платите только один раз – когда приобретаете саму антенну
Цифровая антенна   как смотреть 300 каналов HD цифрового телевидения БЕСППЛАТНО
 забыв о расходах. Вы платите только один раз – когда получишь антенну
вот  почитайте  как здесь ---   https://myrouter.shop/tvantena/     ✅

 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии