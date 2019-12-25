В Вашингтоне не сомневаются, что президент РФ чувствует себя хорошо.

США поделились данными о состоянии Путина после госпитализации Пескова. Об этом в социальных сетях рассказал журналист по имени Стив Холланд. Он написал соответствующий пост в Twitter. В нем американец раскрыл имеющиеся у США сведения о состоянии самочувствия президента РФ Владимира Путина. Это произошло после того, как в СМИ появилась информация о госпитализации пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Стив Холланд заметил, что Владимир путин был здоров и находился в хорошем расположении духа, когда общался по телефону с лидером США Дональдом Трампом. Политики разговаривали друг с другом на прошлой неделе. Журналист отмечает, что с того момента у Вашингтона нет причин подозревать ухудшение состояния здоровья главы РФ.

Напомним, что 12 мая стало известно о заражении Дмитрия Пескова и его жены Татьяны Навки коронавирусом. Представитель Кремля напомнил, что в последний раз контактировал с президентом России больше месяца назад.

Врачи рассказали о состоянии здоровья премьер-министра РФ Мишустина.