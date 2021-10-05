Ранее КНДР запустила гиперзвуковую ракету Хвасон-8.

Псаки заявила, что США поддерживают восстановление линий связи между КНДР и Южной Кореей. Такое заявление перед журналистами на регулярном брифинге сделала официальный представитель администрации Джо Байдена Джен Псаки.

Мы, конечно, поддерживаем, продолжаем поддерживать межкорейский диалог, взаимодействие и сотрудничество. И мы продолжим работать со своими партнерами в Республике Корея с этой целью.

Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Также журналисты спросили у чиновницы о недавних заявлениях Пхеньяна о впервые проведенных испытаниях гиперзвукового оружия. Речь идет о тестировании ракеты "Хвасон-8". Вашингтон осуждает любые нелегальные пуски ракет, которые несут международную угрозу для безопасности и стабильности. По факту произошедшего ведутся консультации с американскими партнерами. США вырабатывают стратегию на шаги КНДР. При этом Белый дом видит необходимость в программе по "полной денуклеаризации Корейского полуострова".

Белый дом намерен повысить прозрачность финансовой системы.

Фото и видео: Белый дом