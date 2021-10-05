  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:13
100
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

США поддерживают восстановление линий связи между КНДР и Южной Кореей

0 0

Ранее КНДР запустила гиперзвуковую ракету Хвасон-8.

Псаки заявила, что США поддерживают восстановление линий связи между КНДР и Южной Кореей. Такое заявление перед журналистами на регулярном брифинге сделала официальный представитель администрации Джо Байдена Джен Псаки.

Мы, конечно, поддерживаем, продолжаем поддерживать межкорейский диалог, взаимодействие и сотрудничество. И мы продолжим работать со своими партнерами в Республике Корея с этой целью.

Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Также журналисты спросили у чиновницы о недавних заявлениях Пхеньяна о впервые проведенных испытаниях гиперзвукового оружия. Речь идет о тестировании ракеты "Хвасон-8".  Вашингтон осуждает любые нелегальные пуски ракет, которые несут международную угрозу для безопасности и стабильности. По факту произошедшего ведутся консультации с американскими партнерами. США вырабатывают стратегию на шаги КНДР. При этом Белый дом видит необходимость в программе по "полной денуклеаризации Корейского полуострова". 

Белый дом намерен повысить прозрачность финансовой системы.

Фото и видео: Белый дом

Теги: белый дом, гиперзвуковое оружие, джен псаки, кндр, северная корея, хвасон-8
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии