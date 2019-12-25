Белый дом намерен повысить прозрачность финансовой системы

Джен Псаки прокомментировала "Досье Пандоры".

Американский президент Джо Байден намерен повысить прозрачность финансовой системы. Такое заявление на регулярном брифинге с журналистами сделала официальный представитель администрации Белого дома Джен Псаки. Чиновница прокомментировала ситуацию после публикации Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) информации об офшорных счетах ряда мировых политиков и известных людей. Проект получил название "Досье Пандоры" (Pandora Papers).

В целом президент привержен обеспечению дополнительной прозрачности <...> американской и международной финансовых систем. Вы можете видеть это в тех политических мерах, которые он предлагал и поддерживал. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что информацию по "Досье Пандоры" журналисты разместили в свободный доступ 3 сентября. Расследования касаются 11,9 млн документов, связанных с офшорными счетами политиков и звезд. Напомним, что создание офшорных компаний для ведения бизнеса не считается противозаконным. Часто эту лазейку нарушители используют для уклонения от уплаты налогов или отмывания денежных средств, что считается преступлением.

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Фото и видео: Белый дом