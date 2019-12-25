Журналисты опубликовали архив офшорных операций бывших и действующих глав государств

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал выдержки из "досье Пандоры" – материала, в котором собраны сведения о причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. Об этом информирует ТАСС.
Отмечается, что в документах приводятся данные более чем о 130 миллиардерах из 45 государств, включая 46 граждан РФ. Кроме того, подчеркивают журналисты, информация касается более трех сотен политиков и должностных лиц высокого ранга, включая президентов 35 государств.
В досье фигурируют послы, мэры и министры, советники президентов, генералы и глава центрального банка <…> 2,94 терабайта конфиденциальной информации" от 14 компаний, занимающихся вопросами работы в офшорах.
из сообщения ICIJ
В расследовании участвовали около 600 представителей средств массовой информации из 117 государств. Отмечается, что публикации будут выходить в свет на протяжении нескольких недель.
Ранее Федеральная служба безопасности России утвердила перечень сведений, за разглашение которых за рубеж можно стать иностранным агентом.
Фото: pixabay.com
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