Глава Украины подчеркнул, что их не использовали для отмывания денег.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что у него были офшорные компании. Об этом он сказал в эфире телевизионного канала ICTV.

По словам украинского лидера, данные компании не использовали для отмывания денег. Зеленский напомнил, впервые эту тему поднял его предшественник Петр Порошенко во время предвыборной кампании, заявляя, что студия "Квартал 95" получала деньги от олигарха Игоря Коломойского.

Все, что я делал до 2019 года, - это люди знают. Это телевидение и кино. Во времена президента Виктора Януковича все структурировали свой бизнес. Особенно бизнес, связанный с телевидением, СМИ. Все каналы имели компании за границей. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, в начале октября консорциум журналистов-расследователей ICIJ опубликовал "Досье Пандоры". В нем утверждалось, что Зеленский и ряд высокопоставленных политиков якобы причастны к офшорным схемам. В документах приводятся данные более чем о 130 миллиардерах из 45 государств, включая 46 граждан РФ.

Ранее премьер Чехии признался в покупке недвижимости во Франции через офшор.

Видео: YouTube / Свобода слова на ICTV