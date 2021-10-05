Премьер Чехии признался в покупке недвижимости во Франции через офшор

Андрей Бабиш сообщил, что получил совет о покупке недвижимости от адвоката.

Премьер-министр Чехии признался в покупке недвижимости во Франции через офшор. Такой комментарий чиновник дал местным журналистам по "делу Пандоры". В интервью телеканалу спикер признался в том, что купил 16 объектов недвижимости в 2009 году, когда еще не занимался политической карьерой.

Это было сделано по рекомендации риелторской фирмы, она посоветовала купить это через адвоката. В этом нет ничего нелегального. К тому же тогда, в 2009 году, я еще не занимался политикой. Андрей Бабиш, глава правительства Чехии

Напомним, что 3 октября Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) разместил в открытом доступе "досье Пандоры" о причастности мировых политиков к офшорным схемам по обналичиванию денежных средств и уклонении от налогов. Напомним, что одним из источников финансирования ICIJ является фонды Джорджа Сороса. Фигурантами расследования стали более 35 политических лиц, 400 чиновников из сотни стран. В документах говорится о том, что Бабиш через офшорные компании якобы перевел 22 миллиона долларов на покупку роскошного поместья, которое размещается на Французской Ривьере. Этот объект находился в собственности дочерней компании одного из чешских предприятий.

Джо Байден рассказал об изучении "Досье Пандоры".

Фото и видео: ct24.ceskatelevize.cz

