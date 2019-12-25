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Джо Байден рассказал об изучении "Досье Пандоры"
Сегодня, 8:17
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Джо Байден рассказал об изучении "Досье Пандоры"

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Президент США коротко отреагировал на расследование Международного консорциума журналистов.

Власти Соединенных Штатов в настоящее время изучают публикацию Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) сведений об офшорных счетах некоторых мировых политиков и других известных людей. Речь идет о расследовании, которое получило название "Досье Пандоры" (Pandora Papers). Такое заявление сделал американский президент Джо Байден на мероприятии в Белом доме, посвященном государственному долгу страны. Пресса попросила политика уточнить, какой будет реакция администрации на материал ICIJ, а также, планируют ли чиновники предпринимать какие-либо действия в рамках своих обещаний по борьбе с коррупцией.

Мы сейчас это изучаем.

Джо Байден, президент США

Напомним, что Международный консорциум журналистских расследований обнародовал в воскресенье 3 октября выдержки примерно из 11,9 млн документов. Все материалы содержат информацию об офшорных счетах ряда мировых политических деятелей и знаменитостей.

Белый дом намерен повысить прозрачность финансовой системы.

Фото и видео: Белый дом

Теги: белый дом, госдолг, досье пандоры
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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