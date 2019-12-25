Евгений Мураев напомнил, что президент стал одним из фигурантов в "Досье Пандоры".

На Украине отказали Зеленскому в новом президентском сроке. В эфире местного телеканала "НАШ" бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев рассказал, что действующий глава государства буквально "живет" мыслями о втором сроке. Политик заметил, что это подтверждается его рассуждениями по поводу электоральных симпатий. Спикер не исключает того, что Зеленскому дадут "побыть" главой страны и избежать наказания в том случае, если он станет послушным. При этом Киев будет использовать внешними силами в качестве ручного инструмента, а Украине придется по команде выполнять все, что им скажут.

Когда он так споткнулся имиджево, это, скорее всего, ставит точку в его притязаниях на второй срок. Весь мир начал его пинать, и Украину в его же лице. То же самое может коснуться Зеленского и всего его окружения. Евгений Мураев, украинский политик

Эксперт полагает, что историю с офшорами против Владимира Зеленского могут использовать американцы, которые обладают "​​удивительной способностью" преследовать любого гражданина из любой страны. Мураев считает, что история президента Украины в расследовании "Досье Пандоры" ставит точку в его стремлении переизбраться на второй срок.

Мураев: Украина может быть разделена между соседними государствами.

Фото и видео: YouTube / НАШ