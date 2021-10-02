Мураев: Украина может быть разделена между соседними государствами

Политик рассказал, какие территории у Киева хотят отобрать соседние страны.

Экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев заявил о том, что Украина может быть разделена между соседними государствами, если в стране возникнут новые массовые протесты. Такое заявление политик сделал в эфире местного телеканала "Украина-24". Спикер негативно оценил неконтролируемую "уличную демократию". Он полагает, что Киев может не пережить третьего майдана.

На нас смотрит Польша, ей хочется справедливости и забрать Галичину. Венгры вкладывают деньги в Закарпатье. Румыны в Измаиле, потому что верят, что эта территория станет их. Евгений Мураев, экс-депутат Украины

Политик напомнил, что угрозу для территориальной целостности Украины также представляют Россия и Белоруссия. Мураев обратился к согражданам, которые верят в то, что для страны лучшим будет ужасный конец, чем ужас без конца. По мнению политика, такая позиция скажется на десятилетиях в переходном периоде. В качестве примера он привел обстановку в Косово.

В Киеве назвали ошибку Зеленского в отношениях c Россией.

Фото и видео: YouTube / Украина-24