Евгений Мураев оценил действия Украины по безопасности жизнедеятельности населения страны.

В Киеве назвали ошибку президента Владимира Зеленского в отношениях c Россией. В эфире местного телеканала "НАШ" бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев заявил о том, что Украина отказалась заключить с Москвой контракт на прямые поставки газа. При этом российская сторона якобы продолжает подавать посылы соседнему государству о готовности к такому сотрудничеству. При этом украинский лидер игнорирует эти сигналы.

Сразу ставилось вилкой два договора: продление транзита и прямой контракт. Один подписали, а от второго отказались. Это в финансовом выражении бедствие не одного миллиарда долларов. Евгений Мураев, экс-депутат Украины

Эксперт прогнозирует, что в скором времени стране придется искать место, где ей придется занимать деньги для обеспечения населения голубым топливом. Мураев уверен, что позже за все "заплатить народ Украины". Такую ситуацию он назвал преступлением, так как безопасность жизнедеятельности граждан является прямой ответственностью правительства.

Если оно, чтобы получить индульгенцию на какие-то действия или в результате ошибки, приводит к тому, что кто-то замерзает, оно совершает преступление. Евгений Мураев, экс-депутат Украины

Спикер подчеркнул, что Украине будет сложно найти себе кредиторов.

На Украине заявление Кулебы о проблемах для России назвали испанским стыдом.

Фото и видео: YouTube / НАШ