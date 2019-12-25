ФСБ утвердила перечень сведений, за разглашение которых за рубеж можно стать иноагентом

Документ включает в себя 60 пунктов.

ФСБ России утвердила перечень сведений, за разглашение которых за рубеж можно стать иностранным агентом. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Определен точный перечень данных, которые нельзя передавать третьим государствам.

Приказываю утвердить прилагаемый перечень сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, которые при их получении иностранным государством, международной организацией, иностранными гражданами или лицами без гражданства могут быть использованы против безопасности РФ. Александр Бортников, глава ФСБ РФ

Полный список включает в себя 60 пунктов. В них говорился об оценках и прогнозах для российского развития по военно-политической, стратегической и оперативной обстановке. Также нельзя делиться данными о дислокации сил, их численности и наименовании воинских частей, финансовом положении армии, военных преступлениях и моральном состоянии солдат. Отдельный раздел посвящен вопросам защиты сведений о космической программе.

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Фото: Piter.tv