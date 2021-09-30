ФСБ предотвратила теракт во Владивостоке

Подозреваемый является лидером праворадикальной группировки.

ФСБ России предотвратила теракт во Владивостоке. Об этом рассказали представители Центра общественных связей силового ведомства. Подозревается лидер неонацистской группировки по региону. У мужчины оперативники изъяли компоненты для взрывчатые вещества, инструкции по изготовлению и использованию самодельного взрывного устройства. По версии специалистов, фигурант расследования планировал провести теракт в качестве ответа на принимаемые властями решения по вопросам миграционной политики.

Задержан лидер регионального неонацистского объединения 2000 г. р., осуществлявший подготовку террористического акта с использованием самодельного взрывного устройства. ЦОС ФСБ РФ

Кроме взрывчатых веществ силовики нашли во время обысков у задержанного четыре единицы холодного оружия, а также устав праворадикального движения. В документах содержатся призывы к насильственным преступлениям. Ы отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 30 и статьи 205 УК РФ.

ФСБ задержала в 18 регионах России 48 подпольных оружейников.

Видео: ФСБ России