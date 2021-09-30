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ФСБ предотвратила теракт во Владивостоке

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Подозреваемый является лидером праворадикальной группировки.

ФСБ России предотвратила теракт во Владивостоке. Об этом рассказали представители Центра общественных связей силового ведомства. Подозревается лидер неонацистской группировки по региону. У мужчины оперативники изъяли компоненты для взрывчатые вещества, инструкции по изготовлению и использованию самодельного взрывного устройства. По версии специалистов, фигурант расследования планировал провести теракт в качестве ответа на принимаемые властями решения по вопросам миграционной политики.

Задержан лидер регионального неонацистского объединения 2000 г. р., осуществлявший подготовку террористического акта с использованием самодельного взрывного устройства.

ЦОС ФСБ РФ

Кроме взрывчатых веществ силовики нашли во время обысков у задержанного четыре единицы холодного оружия, а также устав праворадикального движения. В документах содержатся призывы к насильственным преступлениям. Ы отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 30 и статьи 205 УК РФ.

ФСБ задержала в 18 регионах России 48 подпольных оружейников.

Видео: ФСБ России

Теги: владивосток, неонацизм, фсб
Категории: Новости России, Терроризм, Криминальные происшествия, Лента новостей, Происшествия, Тема дня,

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