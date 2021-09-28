Пресечена деятельность 29 подпольных мастерских.

ФСБ задержала в 18 регионах России 48 подпольных оружейников. Об этом рассказали представители Центра общественных связей силового ведомства. В общей сложности у злоумышленников изъято 149 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Операция по поимке преступников проводилась при участии Росгвардии и МВД РФ.

Пресечена преступная деятельность 48 жителей из 18 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, а также к контрабанде средств поражения в Россию. ЦОС ФСБ РФ

Известно, что специальная операция проводилась силовиками на территории Москвы, Дагестана, Удмуртии, Мордовии, Северной Осетии, Ингушетии, а также Липецкой, Тверской, Пензенской, Кемеровской, Орловской, Владимирской, Новосибирской, Смоленской и Ростовской областях; Хабаровском, Краснодарском и Красноярском краях. Силовики остановили незаконную деятельность 29 мастерских.

Фигуранты расследования обвиняются по уголовным статьям 222, 223, 226.1 УК РФ. С 12 июля текущего года российское законодательство ужесточило наказание по преступлениям, связанным с незаконным оборотом оружия и средств поражения.

Генерала ФСБ приговорили к 16 годам заключения по делу "НПО имени Лавочкина".

Фото и видео: ЦОС ФСБ РФ