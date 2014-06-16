Генерала ФСБ приговорили к 16 годам заключения по делу "НПО имени Лавочкина"

По расследованию проходили шестеро фигурантов.

Генерал-лейтенанта ФСБ приговорили к 16 годам заключения по уголовному делу "НПО имени Лавочкина". Решение вынес Химкинский городской суд Московской области. Фигурантом расследования стал отставной военнослужащий Сергей Солодовников. Его признали виновным в хищении средств, выделенных на выполнение государственного оборонного заказа. Преступление совершалось группой лиц.

Напомним, что Солодовников отвечал за набор персонала. Суд приговорил мужчину к 16 годам заключения. Кроме генерал-лейтенанта по делу также проходили еще пятеро фигурантов. Они получили сроки лишения свободы от 15 лет 8 месяцев до 15 лет 9 месяцев. Четверо мужчин взяты под стражу после оглашения приговора.

В окончательном решении суд оставил обвинения по участию в преступном сообществе (статья 210), мошенничестве в особо крупном размере (части 4 статьи 159 УК РФ) для всех шестерых фигурантов дела.

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Фото и видео: Telegram / Mash