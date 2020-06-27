США обеспокоены "провокационными действиями" Китая в Тайване

Белый дом рассказал о дестабилизирующем поведении Пекина.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США обеспокоены "провокационными действиями" Китая в районе Тайваня. Об этом чиновница заявила журналистам на регулярном брифинге в Вашингтоне. Она назвала деятельность Пекина в регионе дестабилизирующими обстановку, а также подрывающими мир и стабильность. Сша призвали КНР отказаться от давления в дипломатическом, военном и экономическом плане на Тайвань.

Мы глубоко заинтересованы в мире и стабильности в Тайваньском проливе. Именно поэтому мы будем продолжать оказывать Тайваню помощь в поддержании достаточного потенциала самообороны. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Псаки уточнила, что американцы имеют перед Тайванем незыблемые обязательства. Ранее Белый дом публично и в частном порядке уже выражал обеспокоенность действиями Китая по отношению к Тайваню.

Белый дом знает о сбое в работе Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp.

Фото и видео: Белый дом