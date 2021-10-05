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Белый дом знает о сбое в работе Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp

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Джен Псаки не раскрыла прессе подробностей о проблемах в работе соцсетей.

Власти США знают о сбое в работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp. Такое заявление на пресс-конференции с журналистами сделала официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Чиновница добавила, что Вашингтон внимательно следит за развитием ситуации. 

Мы знаем, мы следим, но у меня нет никаких новых сведений, я бы посоветовала обратиться за этим к компаниям.

Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что с вечера понедельника  пользователи социальных сетей пожаловались на отсутствие доступа к сервисам Facebook, Instagram и WhatsApp. Эти ресурсы принадлежат американской компании Facebook. Разработчики подтвердили сведения о неполадках в работе мессенджеров. 

Сервисы Facebook упали после разоблачительного интервью бывшей сотрудницы компании.

Фото и видео: Белый дом

Теги: facebook, instagram, whatsapp, белый дом, джен псаки, сбой в работе, соцсети
Категории: Мировые новости, Тема дня, Лента новостей,

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