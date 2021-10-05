Белый дом знает о сбое в работе Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp

Джен Псаки не раскрыла прессе подробностей о проблемах в работе соцсетей.

Власти США знают о сбое в работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp. Такое заявление на пресс-конференции с журналистами сделала официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Чиновница добавила, что Вашингтон внимательно следит за развитием ситуации.

Мы знаем, мы следим, но у меня нет никаких новых сведений, я бы посоветовала обратиться за этим к компаниям. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что с вечера понедельника пользователи социальных сетей пожаловались на отсутствие доступа к сервисам Facebook, Instagram и WhatsApp. Эти ресурсы принадлежат американской компании Facebook. Разработчики подтвердили сведения о неполадках в работе мессенджеров.

Сервисы Facebook упали после разоблачительного интервью бывшей сотрудницы компании.

Фото и видео: Белый дом