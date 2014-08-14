Сервисы Facebook упали после разоблачительного интервью бывшей сотрудницы компании

Facebook позволяет публиковать в своей соцсети дезинформацию и разжигающие ненависть комментарии для увеличения прибыли. Об этом в интервью телекомпании CBS заявила бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген.
По словам Хауген, Facebook зарабатывает больше денег, когда пользователь потребляет больше контента. А пользователи поглощают больше контента, который вызывает реакцию. По словам бывшей сотрудницы компании, гнев вызвать проще, чем другие эмоции.
В Facebook поняли, что, если они настроят алгоритмы в сторону безопасности, люди будут проводить меньше времени на сайте, будут видеть меньше рекламы, в результате компания будет меньше зарабатывать.
Фрэнсис Хауген, бывшая сотрудница Facebook
Хауген надеется дать показания в Конгрессе, чтобы федеральные власти США взяли деятельность соцсети под контроль.
В Facebook отреагировали на высказывание экс-менеджера и заявили, что данные предположения – просто ложь.
В работе Facebook, WhatsApp и Instagram после 18:35 произошел сбой.
Видео: Youtube/60 Minutes
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