В работе Facebook, WhatsApp и Instagram произошел сбой

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp зафиксировали масштабные сбои. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает неполадки на популярных интернет-ресурсах.
Проблемы с соцсетями и мессенджером начались примерно после 18:35. Проблемы фиксируют в США, Канаде, Германии, Италии, России и др.странах.
Большинство пользователей жалуется на отсутствие соединения с сервером и сбои в приложении.
Накануне пользователи вновь пожаловались на сбой в работе "ВКонтакте".
Фото: pexels
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все