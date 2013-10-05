В работе Facebook, WhatsApp и Instagram произошел сбой

Проблемы с соцсетями и мессенджером начались примерно после 18:35.

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp зафиксировали масштабные сбои. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает неполадки на популярных интернет-ресурсах.

Проблемы с соцсетями и мессенджером начались примерно после 18:35. Проблемы фиксируют в США, Канаде, Германии, Италии, России и др.странах.

Большинство пользователей жалуется на отсутствие соединения с сервером и сбои в приложении.

Накануне пользователи вновь пожаловались на сбой в работе "ВКонтакте".

Фото: pexels