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В работе Facebook, WhatsApp и Instagram произошел сбой
Сегодня, 19:36
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В работе Facebook, WhatsApp и Instagram произошел сбой

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Проблемы с соцсетями и мессенджером начались примерно после 18:35.

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp зафиксировали масштабные сбои. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает неполадки на популярных интернет-ресурсах.

Проблемы с соцсетями и мессенджером начались примерно после 18:35. Проблемы фиксируют в США, Канаде, Германии, Италии, России и др.странах.

Большинство пользователей жалуется на отсутствие соединения с сервером и сбои в приложении. 

Накануне пользователи вновь пожаловались на сбой в работе "ВКонтакте".

Фото: pexels

Теги: facebook, instagram, whatsapp
Категории: Новости России, Мировые новости, Тема дня, Лента новостей,

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