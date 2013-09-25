Пользователи вновь пожаловались на сбой в работе "ВКонтакте"

Сбои в работе начались уже в ночь на 3 сентября.

Пользователи пожаловались на сбой в работе социальной сети "ВКонтакте". Судя по данным сервиса Downdetector, сбои в работе начались уже в ночь на 3 сентября, несколько часов социальная сеть работала в привычном режиме. Однако в районе 15 часов снова начались неполадки.

Так, 90% пользователей не могут зайти на сайт. При входе на сайт можно увидеть белый фон с надписью "Страница, которую вы ищете, временно недоступна. Пожалуйста, повторите попытку позже". Еще 8% пользователей вовсе не могут зайти в социальную сеть и 2% – не могут отправить сообщения. При этом мобильная версия у многих пользователей не вызывает неудобства.

Ранее мы писали, что "ВКонтакте" запустила сервис VK Почта.

Фото: pixabay