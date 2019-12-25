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"ВКонтакте" запустила сервис VK Почта
Сегодня, 13:23
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"ВКонтакте" запустила сервис VK Почта

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VK Почта использует единую учетную запись VK Connect.

Социальная сеть "ВКонтакте" запустила собственный сервис обмена письмами. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Сервис был запущен к началу нового учебного года. Пользователи смогут сортировать письма, будут доступны также умные ответы, разработанные на базе машинного обучения. Можно будет одним нажатием отписаться от ненужной рассылки.

В сообщении говорится, что VK Почта использует единую учетную запись VK Connect, с помощью которой можно авторизовываться в разных проектах экосистемы VK.

Ранее мы писали, что россияне смогут встать на учет по месту пребывания через "Госуслуги". 

Фото: pixabay 

Теги: vk почта, вконтакте
Категории: Новости России, Лента новостей,

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