"ВКонтакте" запустила сервис VK Почта

VK Почта использует единую учетную запись VK Connect.

Социальная сеть "ВКонтакте" запустила собственный сервис обмена письмами. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Сервис был запущен к началу нового учебного года. Пользователи смогут сортировать письма, будут доступны также умные ответы, разработанные на базе машинного обучения. Можно будет одним нажатием отписаться от ненужной рассылки.

В сообщении говорится, что VK Почта использует единую учетную запись VK Connect, с помощью которой можно авторизовываться в разных проектах экосистемы VK.

Ранее мы писали, что россияне смогут встать на учет по месту пребывания через "Госуслуги".

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