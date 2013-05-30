Россияне смогут встать на учет по месту пребывания через "Госуслуги"

Это ограничит граждан от походов в территориальное подразделение МВД РФ.

Граждане России смогут встать на учет по месту пребывания на портале "Госуслуги". Теперь не обязательно посещать отдел Министерства внутренних дел или многофункциональные центры. Об этом информирует "МВД Медиа".

Для подачи соответствующего заявления достаточно иметь подтвержденную учетную запись на едином портале государственных услуг. При этом нужно обладать правами на жилье, зарегистрированными в ЕГРН.

На портале "Госуслуг" доступен цифровой сервис, позволяющий гражданам России зарегистрироваться по месту пребывания без посещения территориального подразделения МВД России, разработанный МВД России совместно с Минцифры России. из сообщения "МВД Медиа"

Документ, содержащий усиленную квалифицированную подпись, поступит в личный кабинет пользователя. При необходимости его можно будет распечатать и использовать по назначению. Ожидается, что такая мера будет удобна для россиян, так как ограничит их от лишних походов в подразделения ведомства.

Ранее мы сообщали, что с 1 сентября граждане России смогут дистанционно обжаловать штрафы за нарушение правил дорожного движения. Жалобу на постановление можно будет подать через единый портал государственных услуг или веб-ресурс суда.

Фото: Госуслуги