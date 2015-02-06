В Японии сообщили о пусках двух ракет с территории КНДР

Запуски были осуществлены с пятиминутным интервалом.

Служба безопасности на море Японии сообщила о пуске двух ракет с территории Северной Кореи. Об этом информирует агентство Kyodo.

По данным СМИ, обе ракеты являются баллистическими. Пуски был зафиксированы в 06:38 и 06:43 по московскому времени. Отмечается, что обе ракеты упали в море на нейтральной территории.

В настоящее время оборонное ведомство Японии осуществляет сбор и анализ всех имеющихся данных, которые относятся к данному инциденту.

Напомним, 11 и 12 сентября в КНДР заявили об успешных испытаниях собственной новой крылатой ракеты большой дальности. По данным ЦТАК, они смогли поразить цели на расстоянии около 1,5 тыс. километров. Крылатые ракеты находились в полете 7 580 секунд и следовали по траекториям над территорией и территориальными водами Северной Кореи.

Ранее в Пентагоне сообщили о приближении к разработке оружия направленной энергии.

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