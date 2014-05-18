Джен Псаки подтвердила дипломатическую меру воздействия на Китай.

США официально объявили дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине. Об этом на регулярном брифинге с журналистами рассказала официальный представитель администрации Джо Байдена Джен Псаки. Чиновница заверила прессу в том, что власти страны отказались от присутствия на торжественных церемониях в рамках международных спортивных игр в КНР. Причиной такого решения в Белом доме назвали "проводимый геноцид" на территории Синьцзяна, а также другие нарушения прав человека. Бойкот не затронет американских спортсменов, которые будут участвовать в турнире.

Учитывая проводимый КНР геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека, администрация Байдена не будет отправлять дипломатическую или официальную делегацию на зимнюю пекинскую Олимпиаду и Паралимпиаду 2022 года. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Псаки уточнила, что американские атлеты получат всю необходимую. поддержку из дома, но при этом США отказались от того, чтобы вносить "свой вклад в фанфары" вокруг зимней Олимпиады. В Вашингтоне заметили, что о решении администрации были проинформированы все партнеры страны, но свои решения о бойкоте независимые государства должны принимать самостоятельно. В США уверены, что позиция Белого дома дает четкий сигнал для руководства Китая.

Путин планирует поехать на открытие Олимпийских игр в Пекине.

Фото и видео: Белый дом