В СФ оценили сотрудничество с Китаем.

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко считает неприемлемыми призывы к бойкоту олимпиады в Пекине. Такое заявление сенатор сделала во время выступления на заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству с Китаем. По мнению политика, международные игры в Китае в 2022 году будут организованы и проведены на высшем уровне. Она напомнила о трудолюбии и целеустремленности китайских партнеров.

Особенно печально слышать риторику конфронтации со стороны коллег по парламентскому сообществу. Считаю неприемлемыми призывы с высоких трибун к бойкоту зимней олимпиады.Подобные высказывания противоречат духу парламентаризма так же, как и олимпийским принципам. Валентина Матвиенко, сенатор РФ

Матвиенко рассказала иностранцам о том, что Москва подала заявку на проведение всемирной выставки ЭКСПО-2030. Ранее Великобритания, США, Норвегия и Канада рассказали о том, что раздумывают о возможности дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине. Поводом для этого являются нарушения прав человека и репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, которые приписываются КНР Западом.

Напомним, что XXIV зимняя Олимпиада запланирована на 4-20 февраля 2022 года.

Белый дом: США изучают идею дипломатического бойкота Олимпиады в КНР.

Фото и видео: YouTube / Совет Федерации