Белый дом: США изучают идею дипломатического бойкота Олимпиады в КНР

Джен Псаки рассказала, что решение еще не принято.

Американский президент Джо Байден заявил, что США изучают идею дипломатического бойкота Олимпиады в Китае. Политик уточнил, что администрация рассматривает такой вариант. Позицию главы государства прокомментировала официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Чиновница заметила, что Сша с самого начала говорили о том, что не планируют смотреть на отношения с Пекином через призму конкуренции.

У меня просто нет новой информации насчет того, каким будет наше присутствие. У меня сегодня нет для вас временных рамок. Мы, безусловно, понимаем интерес. Как только появятся какие-то новости, мы вам их предоставим Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что XXIV зимние Олимпийские игры состоятся в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские игры - с 4 по 13 марта. Журналисты из местного издания The Washington Post написали о том, что администрация США планирует устроить дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине. В частности, это поведение предусматривает отказ от отправки должностных лиц на торжественные церемонии. Однако окончательное решение Белый дом еще не принял.

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Фото и видео: Белый дом

