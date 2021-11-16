Белый дом попросил Путина оказать давление на Лукашенко

Джен Псаки оценила необходимость вмешательства США в вопрос с беженцами на границах ЕС.

Белый дом попросил российского президента Владимира Путина оказать давление на белорусского коллегу Александра Лукашенко. Об этом на регулярном брифинге с журналистами рассказала официальный представитель Джен Псаки. Чиновница заметила, что Вашингтон тесно координирует свои действия с коллегами из Евросоюза в вопросе введения новых ограничений против Минска.

Мы продолжаем работать в тесном контакте... с нашими партнерами в ЕС и другими союзниками над тем, чтобы привлечь к ответу режим Лукашенко за продолжающуюся атаку. Это включает подготовку дальнейших санкций. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что США и ЕС обвиняют власти Белоруссии в завозе тысяч беженцев с территории Ближнего Востока к государственной границе Евросоюза (Польши, Литвы и Латвии). В администрации Джо Байдена на смогли пояснить, считают ли в Вашингтоне российских партнеров ответственными за возникший миграционный кризис. Псаки призвала Москву напрямую использовать собственное влияние на то, чтобы надавить на действия режима Александра Лукашенко.

Германия призвала Путина повлиять на Лукашенко в ситуации с беженцами.

Фото и видео: Белый дом