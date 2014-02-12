Германия призвала Путина повлиять на Лукашенко в ситуации с беженцами

В МИД страны считают, что глава РФ обязан убедить белорусского коллегу "прекратить эту бесчеловечную транспортировку людей".

Глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас призвал президента России Владимира Путина повлиять на своего белорусского коллегу Александра Лукашенко, чтобы тот решил вопрос с беженцами. Об этом министр заявил перед встречей глав МИД Европейского союза.

По словам Мааса, в данном вопросе следует предпринимать конкретные шаги, а не просто вести обсуждения проблемы.

Если Путин может помочь, а он явно тот, которому проще всего использовать свое влияние на Лукашенко, чтобы прекратить эту бесчеловечную транспортировку людей, то тогда он должен сделать это. Хайко Маас, глава МИД Германии

Министр отметил, что "жесткие экономические санкции" в отношении Минска неизбежны, так как ситуация на границе Польши и Белоруссии стала хуже в последние дни.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Лукашенко использует кризис с мигрантами, чтобы прикрыть действия РФ на границе с Украиной.

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