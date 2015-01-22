The Times узнал о планах Лондона по дипломатическому бойкоту Олимпиады после аналогичного решения США.

Глава британского правительства Борис Джонсон не исключил возможность дипломатического бойкота зимней Олимпиады в Пекине в 2022. Об этом написали местные журналисты из издания The Times. Возможность отказа от отправки официальных лиц на торжественную церемонию изучается в Лондоне. Однако окончательные решение еще не принято. Протест Великобритании может стать реакцией на имеющие место нарушения прав человека в КНР.

В СМИ уточнили, что в кабинете министров развернулась "активная дискуссия" о том, следует ли Великобритании последовать примеру США, которые ранее объявили о возможном дипломатическом бойкоте Олимпиады-2022. Инициатива поддерживается главой МИД Элизабет Трасс.

Напомним, что XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, а Паралимпийские игры - с 4 по 13 марта.

Белый дом: США изучают идею дипломатического бойкота Олимпиады в КНР.

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