Путин планирует поехать на открытие Олимпийских игр в Пекине

Глава РФ будет присутствовать в КНР во время зимних Игр.

Российский президент Владимир Путин заявил, что планирует поехать на открытие Олимпийских игр в Пекине. Об этом глава государства упомянул во время пленарного заседания инвестиционного форума "Россия зовет!". Политику задали вопрос о том, будет ли он присутствовать на торжественной церемонии в Китае. Также спикеры поинтересовались о том, планирует ли лидер РФ увидеть выступление сборной по хоккею на зимних соревнованиях в КНР, горных лыжах или пообщаться с председателем Си Цзиньпином.

Я планировал поехать на открытие. Владимир Путин, президент России

Напомним, что зимняя Олимпиада в Пекине запланирована с 4 по 20 февраля 2022 года. Из-за постановлению Спортивного арбитражного суда, вынесенных в декабре 2020 года, атлеты из РФ не смогут выступать на международных спортивных соревнованиях под государственной символикой.

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Фото и видео: kremlin.ru