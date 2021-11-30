Путин: энергетика РФ сейчас одна из самых зеленых в мире

Лидер страны рассказал о том, что РФ обгоняет другие государства по многим экономическим параметрам.

Российский президент Владимир Путин сообщил, что отечественная энергетика в настоящее время является одной из самых зеленых в мире. Такую позицию глава государства огласил во время пленарного заседания инвестиционного форума "Россия зовет!". Политик добавил, что по определенным показателям РФ обгоняют не более 2-4 стран. При этом у остальных государств показатели - значительно ниже.

Если посмотреть на гидроэнергетику, на атомную энергетику, на возобновляемые источники энергии - это 40%. А если вместе с газом - 86%. И таких показателей добиваются далеко не все страны мира. Их по пальцам можно пересчитать. Владимир Путин, президент РФ

По мнению Путина, российская развитая нефтегазовая инфраструктура может быть использована для поставки на международный рынок водорода. При этом поступления в государственный бюджет доходов от нефти и газа постепенно падают из-за диверсификации экономики. При этом данная статья занимает существенную долю бюджета страны. Путин уточнил, что поступления от нефти и газа, от энергоносителей из года в год снижаются, но доходы от ненефтегазовых поступлений увеличиваются.

Путин поручил проработать вычеты НДФЛ при долгосрочных вложениях граждан в ценные бумаги.

Фото и видео: kremlin.ru