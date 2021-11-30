Путин поручил проработать вычеты НДФЛ при долгосрочных вложениях граждан в ценные бумаги

Кабмин подготовит инициативы по данному направлению вкладов.

Российский президент Владимир Путин поручил рассмотреть вычет НДФЛ (Налог на доход физических лиц) для вкладывающихся в ценные бумаги. Такое поручение глава государства дал коллегам в рамках пленарного заседания на инвестиционном форуме "Россия зовет!". Кабинет министров подготовит предложения по стимулированию населения вкладывать средства в отечественные ценные бумаги, а также инициативы, по защите этих денег. В вопросе будет работать аналогия с системой страхования банковских вкладов.

В этой связи прошу правительство России подготовить дополнительные предложения на этот счет, включая вычеты по налогу на доходы физических лиц при долгосрочном вложении средств в российские ценные бумаги. Владимир Путин, президент РФ

Эксперт напомнил о том, что российский фондовый рынок активно привлекает средства граждан. За первые девять месяцев 2021 года объем вложений вырос на четверть. Этот уровень обеспечивает дополнительную устойчивость внутреннего рынка ценных бумаг и делает его более привлекательным для инвестиций. При этом Путин считает, что вложения должны стабильно приносить доход вкладчикам.

Путин: доступность кредитов для растущих перспективных предприятий должна расти.

Фото и видео: kremlin.ru