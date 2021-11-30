Путин: доступность кредитов для растущих перспективных предприятий должна расти

Глава РФ рассказал о факторах, влияющих на экономику.

Российский президент Владимир Путин заявил, что доступность кредитов для растущих перспективных предприятий должна расти. Об этом политик рассказал на пленарном заседании инвестиционного форума "Россия зовет!". Политик призвал увеличивать доступность кредитных возможностей для растущих производителей.

Важно и дальше повышать доступность кредитных ресурсов для устойчиво растущих предприятий и организаций, привлекающих средства на развитие производств, создание новых и хорошо оплачиваемых рабочих мест. Владимир Путин, президент РФ

Эксперт напомнил о том, что в восстановлении национальной экономики значимую роль играет банковский сектор, а также внутренний фондовый рынок. За счет устойчивого положения кредитные организации могут привлекать денежные средства на развитие предприятий, а также создание высокооплачиваемых рабочих мест.

Путин сообщил об успешном испытании нового гиперзвукового оружия.

Фото и видео: kremlin.ru