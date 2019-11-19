США обновили запрос об экстрадиции Ассанжа

Уильям Барр в новом запросе указал прежние обвинения к создателю WikiLeaks.

США обновили запрос об экстрадиции Джулианна Ассанжа. Генеральный прокурор страны Уильям Барр выпустил обновленный запрос на предоставление Вашингтону журналиста и создателя сайта WikiLeaks. Адвокаты считают, что таким образом Барр сделал политический ход. Администрация Трампа хочет отложить рассмотрение данного дела на период после проведения выборов.

Барр пользуется британской системой правосудия, чтобы избежать политических помех перед выборами. Вопрос в том, почему администрация боится слушания по делу до выборов в США Джозеф Фаррелл, представитель WikiLeaks

Отмечается, что в новом американском запросе указываются аналогичные обвинения в адрес Ассанжа. Журналисту грозит 175 лет заключения. Адвокаты основателя WikiLeaks не могут встретиться с подзащитным с того момента, как местные тюрьмы запретили визиты из-за пандемии коронавируса.

Джулиан Ассанж получил Штутгартскую премию мира.