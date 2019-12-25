Пентагон определился со стратегически важным направлением для военных.

США направят часть войск из Афганистана в Индо-Тихоокеанский регион. Об этом на специальном брифинге сообщил представитель американской администрации высокого ранга. Чиновник подчеркнул, что частично силы Пентагона будут передислоцированы в вышеуказанный регион. Он добавил, что Кабулу военные уделяли, по его мнению, непропорционально много сил и внимания.

Я думаю, одна из целей того, что президент и его помощники сделали осторожные шаги по Афганистану, состоит в том, чтобы освободить время, внимание и ресурсы командования наших вооруженных сил, чтобы сосредоточиться на ключевых вызовах 21-го века. американский чиновник

В Белом доме заметили, что следовало определить в выборе направления, в котором американцы сосредоточат усилия в рамках стратегии. Сейчас внимание Пентагона будет уделено Западно-Тихоокеанскому региону. Напомним, что спецбрифинг проводился в рамках прибытия в страну премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги. Он встретится с Джо Байденом 16 апреля.

Глава Пентагона прокомментировал вывод войск из Афганистана.

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