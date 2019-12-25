Ллойд Остин рассказал о том, что Вашингтон выполнил все задачи в Афганистане.

Глава Пентагона прокомментировал вывод войск из Афганистана. Заявление Ллойд Остин сделал на пресс-конференции в Брюсселе после обсуждения вопроса с главами МИД Североатлантического альянса. По мнению чиновника, американские силы выполнили задачу на территории страны Ближнего Востока.

Решение президента дает нам возможность перефокусировать наши усилия, чтобы сдерживать или, если потребуется, победить наших будущих противников. И мы будем делать это в не меньшей степени, в том числе активизируя наши союзы, такие как НАТО, и борясь с вызовами, которые угрожают нашим национальным интересам. Ллойд Остин, глава Пентагона

Эксперт напомнил журналистам, что за время военного присутствия Вашингтона в Афганистане союзникам удалось уменьшить угрозу для мирного населения, а также террористические вызовы перед миром. Остин добавил, что американские военные сделали реальным прогресс в сфере экономики, гражданского общества и политики в указанном регионе.После вывода войск из Кабула Вашингтон сосредоточится на восстановлении союзов и других вызовах. В настоящее время угрозой США считают Китай, который намерен изменить мировой порядок в сфере торговли и технологий.

Страны НАТО договорились о выводе войск из Афганистана.

Фото: The Hill