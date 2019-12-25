США размещают системы ПРО в Польше

Дата окончания строительства - 2022 год.

Соединенные Штаты начали работы по установке систем противоракетной обороны Aegis Ashore на территории Польше. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на заявление американского Агентства противоракетной обороны.

Уточняется, что местом установки является база в поселке Редзиково, который располагается на севере республики в 150 километрах от Гданьска.

Началась установка системы вооружения Aegis Ashore в Польше. Агентство противоракетной обороны (MDA) недавно достигло важнейших этапов установки системы вооружения Aegis на своем объекте в Редзиково в Польше

Сообщается, что проект данной базы завершен примерно на 95 процентов. Ее рассчитывают достроить в 2022 году. По данным главного военного ведомства США, одной из основных задач базы будет обнаружение и перехват баллистических ракет.

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Фото: Facebook/U.S. Aegis Ashore Missile Defense System Romania