США на 90 дней продлили разрешение американским компаниям работать с Huawei

В Минторговли США прокомментировали постановление.

США продлили на еще 90 дней лицензию, разрешающую американским компаниям вести бизнес с Huawei. Такое решение в отношении китайского производителя приняли в Министерстве торговли.Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на материалы The New York Times и Politico. Иностранные издания отсылают к словам главы министерства Уилбура Росса.

Департамент будет продолжать строго контролировать экспорт "чувствительных" технологий прокомментировали в ведомстве

Чиновники добавили, что проследят за национальной безопасностью и защитят от иностранных угроз. В США объяснили, что не дадут Китаю возможности использовать технологии во вред стране.

Напомним, что Huawei находится под санкциями США с мая 2019 года. Американским компаниям запрещено с ними сотрудничать. Под ограничения попало и предприятие ZTE.

Ранее Piter.tv писал о том, что назван самый красивый китайский смартфон 2019 года.

Видео: YouTube/USHuawei