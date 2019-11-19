США на 90 дней продлили разрешение американским компаниям работать с Huawei

США продлили на еще 90 дней лицензию, разрешающую американским компаниям вести бизнес с Huawei. Такое решение в отношении китайского производителя приняли в Министерстве торговли.Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на материалы The New York Times и Politico. Иностранные издания отсылают к словам главы министерства Уилбура Росса.
Департамент будет продолжать строго контролировать экспорт "чувствительных" технологий
прокомментировали в ведомстве
Чиновники добавили, что проследят за национальной безопасностью и защитят от иностранных угроз. В США объяснили, что не дадут Китаю возможности использовать технологии во вред стране.
Напомним, что Huawei находится под санкциями США с мая 2019 года. Американским компаниям запрещено с ними сотрудничать. Под ограничения попало и предприятие ZTE.
Ранее Piter.tv писал о том, что назван самый красивый китайский смартфон 2019 года.
Видео: YouTube/USHuawei
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