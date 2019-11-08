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Назван самый красивый китайский смартфон 2019 года

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Победитель появился на рынке в августе 2019 года.

В Китае состоялась премия 2019 CMC Swan Award, где эксперты выбрали самый красивый китайский смартфон. 

Специалисты выбрали Meizu 16s Pro, сообщили в компании производителе. В конкурсе победитель обошел конкурентов из Xiaomi и Huawei. 

Meizu 16s Pro вышел в августе. Смартфон имеет 6,2-дюймовый экран без вырезов и тонкие рамками вокруг.  Также у аппарата тройная камера (на 48, 20 и 16 Мп),  встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев,  процессор Snapdragon 855 Plus. Минимальная стоимость модели составляет $376.

Видео: YouTube/ NEW TECHNOLOGIES

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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