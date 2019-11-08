Назван самый красивый китайский смартфон 2019 года

Победитель появился на рынке в августе 2019 года.

В Китае состоялась премия 2019 CMC Swan Award, где эксперты выбрали самый красивый китайский смартфон.

Специалисты выбрали Meizu 16s Pro, сообщили в компании производителе. В конкурсе победитель обошел конкурентов из Xiaomi и Huawei.

Meizu 16s Pro вышел в августе. Смартфон имеет 6,2-дюймовый экран без вырезов и тонкие рамками вокруг. Также у аппарата тройная камера (на 48, 20 и 16 Мп), встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, процессор Snapdragon 855 Plus. Минимальная стоимость модели составляет $376.

Видео: YouTube/ NEW TECHNOLOGIES