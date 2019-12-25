США испытали гиперзвуковые ракеты HAWC

В The Drive заметили, что ракеты будут отделены от самолета-носителя в рамках испытаний только к концу 2020 года.

США испытали прототипы гиперзвуковых ракет HAWC (Hypersonic Air-Air Weapon Concept). Об этом сообщили журналисты из издания The Drive со ссылкой на управление перспективных исследовательских проектов Пентагона. По данным чиновников, оружие разрабатывается компаниями Lockheed Martin и Raytheon.

Авторы публикации отметили, что ракеты тестировались только в составе самолета-носителя. При этом военные не стали раскрывать информацию о месте, времени и модели самолета, проводившего испытания. В Пентагоне заметили, что тесты, которые предполагают отделение ракеты от борта воздушного судна, будут проведены в конце 2020 года.

Напомним, что в июне журнал Aviation Week заявил о том, что американский бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США во время испытаний в воздухе потерял прототип ракеты HAWC.

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