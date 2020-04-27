В Белом доме рассказали о реакции Вашингтона на кибератаку, которая произошла в декабре прошлого года.

Советник Джо Байдена сообщил, что США готовят ответ на атаки "русских хакеров". Об этом советник президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан рассказал в интервью журналистам телеканала CBS. Чиновник уточнил, что Вашингтон ответит Москве новыми ограничениями за массовую кибератаку на государственные учреждения, которая произошла в декабре 2020 года.

Эксперт заявил, что новые санкции будут включать в себя набор как видимых, так и невидимых инструментов. Салливан напомнил, что в настоящее время эксперты и представители разведки устанавливают масштаб причиненного ущерба, а также выявляют лица, причастные к совершению данного преступления. Помощник главы Белого дома уверен, что на то, чтобы подготовить ответные меры у Вашингтона уйдут недели.

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