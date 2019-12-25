За вмешательство во внутреннюю американскую демократию, а также отравление граждан в Европе и кибератак.

Белый дом захотел ввести больше санкций против России. С заявлением выступил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, новая администрация США будет предпринимать больше мер, чтобы повлиять на решения Москвы.

Чтобы привести Россию к ответственности по целому спектру злонамеренных действий, которые она предпринимает. Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности

Среди них, подчеркнул он, вмешательство во внутреннюю американскую демократию, а также отравление граждан в Европе и кибератак.

Салливан заявил, что Белый дом введёт новые санкции тогда, когда сочтёт нужным.

Ранее в США заявили, что намерены обеспечить себе "позицию силы" в конкуренции великих держав.

Видео: The White House