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Белый дом захотел ввести больше санкций против России
Сегодня, 21:32
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matveyvn

Белый дом захотел ввести больше санкций против России

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За вмешательство во внутреннюю американскую демократию, а также отравление граждан в Европе и кибератак.

Белый дом захотел ввести больше санкций против России. С заявлением выступил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, новая администрация США будет предпринимать больше мер, чтобы повлиять на решения Москвы.

Чтобы привести Россию к ответственности по целому спектру злонамеренных действий, которые она предпринимает.

Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности

Среди них, подчеркнул он, вмешательство во внутреннюю американскую демократию, а также отравление граждан в Европе и кибератак.

Салливан заявил, что Белый дом введёт новые санкции тогда, когда сочтёт нужным.

Ранее в США заявили, что намерены обеспечить себе "позицию силы" в конкуренции великих держав.

Видео: The White House

Теги: белый дом, салливан, санкции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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