В США заявили, что намерены обеспечить себе "позицию силы" в конкуренции великих держав в противодействии транснациональным угрозам. С заявлением выступил помощник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.
Выступление президента не будет полностью посвящено внешней политике.
Джейк Салливан, помощник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности
Ранее в США сообщили, что замораживают передислокацию своих войск из Германии.
Видео: The White House
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все