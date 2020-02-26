"Выступление президента не будет полностью посвящено внешней политике".

В США заявили, что намерены обеспечить себе "позицию силы" в конкуренции великих держав в противодействии транснациональным угрозам. С заявлением выступил помощник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.

Выступление президента не будет полностью посвящено внешней политике. Джейк Салливан, помощник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности

Ранее в США сообщили, что замораживают передислокацию своих войск из Германии.

Видео: The White House