В США сообщили, что замораживают передислокацию своих войск из Германии. С заявлением выступила официальный представитель государственного департамента Штатов Джейн Псаки.
США замораживают передислокацию своих войск из Германии.
Джейн Псаки, официальный представитель Госдепартамента США
Ранее в Белом доме перепутали летнюю Олимпиаду в Токио и зимние Игры в Пекине. Чиновница заявила журналистам "о нашей позиции" по зимним играм в Китае. При этом корреспондент спрашивал ее о позиции Вашингтона по летним Играм, которые состоятся в 2021 году в Японии.
Фото: pixabay.com
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