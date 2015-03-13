С заявлением выступила Джейн Псаки.

В США сообщили, что замораживают передислокацию своих войск из Германии. С заявлением выступила официальный представитель государственного департамента Штатов Джейн Псаки.

США замораживают передислокацию своих войск из Германии. Джейн Псаки, официальный представитель Госдепартамента США

Ранее в Белом доме перепутали летнюю Олимпиаду в Токио и зимние Игры в Пекине. Чиновница заявила журналистам "о нашей позиции" по зимним играм в Китае. При этом корреспондент спрашивал ее о позиции Вашингтона по летним Играм, которые состоятся в 2021 году в Японии.

Фото: pixabay.com